МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чечня, Ингушетия, а также Кабардино-Балкарская республика обладают самыми низкими розничными продажами алкоголя. Об этом свидетельствует рейтинг Общественной палаты. Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Рейтинг представила замдиректора НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Анна Концева. По ее словам, расчет производился на основе данных Росстата "Среднегодовая численность постоянного населения" и Росалкогольрегулирования объема розничных продаж алкогольной продукции в литрах безводного спирта.

Список лучших регионов по низким розничным продажам алкогольной продукции на душу населения возглавили Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Замыкают рейтинг Сахалинская, Магаданская области и Карелия. Названы самые пьющие регионы России в 2022 году

Концева также отметила, что жители Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше всего болеют алкогольными психозами и алкоголизмом, а наибольшие показатели зафиксированы в Приморье, Сахалинской области и на Чукотке.

Помимо этого, добавила она, в Ростовской, Новгородской и Псковской областях отмечается наибольшее количество лиц, ведущих здоровый образ жизни, а худшие просматриваются среди жителей Чукотки, Калмыкии и Ненецкого автономного округа.