МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россияне, оформляя предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung, отдают предпочтение модели Galaxy S23 Ultra, на втором месте с заметным отставанием — S23, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". "Билайн" ожидает старт продаж новых смартфонов Samsung в феврале

"Мегафон" подвел итоги первой недели предзаказа на Samsung Galaxy S23, который открылся в интерне-магазине оператора 2 февраля. В первые дни спрос на новинки находится выше ожиданий. Самой популярной моделью стал Samsung Galaxy S23 Ultra – на эту версию приходится 61% предварительных заявок. Далее следуют модели S23 (24%) и S23+ (15%)", — выяснили специалисты.

Аналитики также отметили, что оптимальным объемом встроенной памяти на моделях Ultra и S23 покупатели считают 512 ГБ, а на модели S23+ отдают предпочтение версиям, рассчитанным на 256 ГБ. "Черный" и "Зеленый" цвета – абсолютные хиты предзаказов", — добавили в "Мегафоне".

В среду, 1 февраля, состоялась презентация Samsung, на которой компания представила новые смартфоны: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, а также ноутбуки Galaxy Book 3.

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" открыл предзаказ на новые модели уже в ночь после презентации, запуск продаж планируется после первой половины февраля. Компания Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Samsung, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) также открыла предзаказ смартфонов, рассчитывает открыть продажи в 20-х числах февраля. Вскоре после этого предзаказы открыли и мобильные операторы — "Билайн" и "Мегафон".