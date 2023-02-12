МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления табачной продукции, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты. ФТС назвала число изъятых из незаконного оборота пачек сигарет

Согласно отчетности одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), по итогам 2022 года компания сократила объем отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию на 6%, до 64,693 миллиарда единиц.

"Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта", — сообщил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев в свою очередь обратил внимание, что PMI таким образом сохранил свою долю на рынке. "По информации от того же Philip Morris, рынок сигарет в РФ за 2022 году снизился на 6%. Это обычная цифра снижения в год", — добавил он.

Компания Philip Morris открылась в Лондоне в 1847 году. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.