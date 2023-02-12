Эксперты: сокращение поставок сигарет в Россию может говорить об уменьшении потребления
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления табачной продукции, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Согласно отчетности одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), по итогам 2022 года компания сократила объем отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию на 6%, до 64,693 миллиарда единиц.
"Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта", — сообщил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.
Президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев в свою очередь обратил внимание, что PMI таким образом сохранил свою долю на рынке. "По информации от того же Philip Morris, рынок сигарет в РФ за 2022 году снизился на 6%. Это обычная цифра снижения в год", — добавил он.
Компания Philip Morris открылась в Лондоне в 1847 году. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230212/839779400.html