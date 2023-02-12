МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Средний чек россиян на фитнес услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10%, до 3480 рублей, по сравнением с аналогичным периодом прошлого года, среди тренировочных программ повышенным спросом пользовались в том числе занятия стретчингом, а также "здоровая спина" и "красивые ягодицы", выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". Стало известно куда поедут россияне на длинных выходных

"Средний чек на фитнес-услуги и тренажерные залы составил 3480 рублей, увеличившись на 10%, рост числа покупок — на 1%", — подсчитали аналитики, изучив данные за январь этого и прошлого года.

В топ-покупок фитнес-услуг вошли абонементы в тренажерный зал, услуги фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. "При этом в топе тренировочных программ, помимо силовых тренировок в тренажерном зале, занятия стретчингом, а также такие тренировки, как "здоровая спина" и "красивые ягодицы"", — отмечают аналитики.

Эксперты "Чек Индекса" уточняют, что число посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов по итогам 2022 года выросло, увеличение оборотов в данной категории год к году составило 4-5%.

На фоне роста спроса россиян к фитнес-услугам, в январе покупательский интерес к спорттоварам ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Повышение продаж отмечается лишь в отдельных группах товаров, например в сегменте домашнего спортивного инвентаря, но заметен он лишь в онлайне, в ценовой категории до 10 тысяч рублей.