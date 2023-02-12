С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — ПРАЙМ. Российским производителям не составит труда заменить Uniqlo — если японский производитель и продавец одежды решит покинуть страну, площади в ТЦ пустовать не будут, сказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Спрос на одежду отечественных fashion-брендов в России за год утроился

В четверг газета "Коммерсант" писала, что бренд Uniqlo, приостановивший операции в России весной 2022 года, вероятно, решил не возобновлять работу в стране. Также сообщалось, что компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. До этого, в конце января, компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, не стала комментировать РИА Новости появившуюся в российских СМИ информацию о том, что сеть не будет уходить с российского рынка, но оставит около пяти магазинов по всей стране.

"Uniqlo — это бренд, специализирующийся на повседневной одежде и одежде для активного отдыха. Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю", — прокомментировал Евтухов в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу — большую полку!".

Кроме того, по его словам, не будут пустовать и площади в торговых центрах, которые могут освободиться.

"Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией", — добавил он.