МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Шоколадные наборы стали самым популярным у россиян подарком на День всех влюбленных (14 февраля), среди фаворитов также оказались мягкие игрушки и ювелирные украшения, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на новогодние подарки

"На 14 февраля россияне предпочитают дарить своим любимым что-то не очень дорогое, но милое и приятное. Например, мягкие игрушки: их продажи на Ozon за неделю перед праздником выросли почти в 4 раза год к году… А наиболее популярным подарком для влюбленных можно назвать шоколадные подарочные наборы — спрос на них увеличился в 7,6 раза", — говорится в исследовании.

Другими популярными подарками на День святого Валентина стали открытки-валентинки, парфюмерия, смарт-часы и беспроводные наушники.

"Влюбленные, предпочитающие более дорогие подарки, выбирают обычно ювелирные украшения, их продажи перед 14 февраля выросли в 3,6 раза год к году. Дарят и золотые колье, и кольца, и броши, и даже украшения для пирсинга", — добавляется в материалах.

При этом достаточно популярны и женские аксессуары: бижутерия, украшения для волос, сумки, пояса — общий рост продаж вырос в 3,7 раза по сравнению со значениями в 2022 году. Аксессуары для мужчин оказались менее популярны: спрос на них увеличился только в 2,7 раза.

"Мужьям и бойфрендам дарят в основном часы, очки, спортивные аксессуары, зонты и кошельки", — подчеркнули в компании.

Также неизменно популярными остались и подарочные наборы. Перед Днем всех влюбленных в этом году их продажи выросли более чем в три раза. Так, для мужчин чаще всего выбирали наборы для душа или для бритья, а для женщин — из разных кремов для рук или средств для ухода за телом.