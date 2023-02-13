МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы, участвующие в обсуждении запрета вейпов в России, размышляют и о новых мерах по регулированию продажи табака, в частности, введении в России обезличенных пачек сигарет, как в некоторых странах мира, рассказал РИА Новости источник в Госдуме, знакомый с ходом обсуждения инициатив. Эксперты назвали причины сокращения импорта сигарет в Россию

Как уточняет собеседник, пока депутаты пытаются найти "законодательную форму" относительно запрета вейпов в стране. Среди возможных и обсуждаемых вариантов — сначала регламентировать в законодательстве понятия вейпы и электронные сигареты, что позволит определить, что конкретно нужно запретить к продаже.

"Сейчас речь идет о том, чтобы ввести формулировку правильную. Там есть ЭСДН, их там миллионы всяких аббревиатур. Задача все это законодательно облегчить с точки зрения аббревиатур, которые должны быть введены", — отмечает он. Сама же законодательная инициатива, вероятно, будет подготовлена как межфракционная, то есть при участии представителей всех фракций ГД, не исключает собеседник. Некоторые участники встречи от партий заявили прямо, что им важно это решение "политически", заметил источник.

НОВЫЕ МЕРЫ В АНТИТАБАЧНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Депутаты, однако, могут пойти и дальше регулирования рынка вейпов и электронных сигарет. "Вторым этапом совершенствования антитабачного законодательства страны", как это называет источник, могут стать законодательные инициативы по табаку. В частности, парламентарии обсуждают введение в РФ обезличенных пачек сигарет — стандартизированных и не привлекающих внимание к бренду.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира", — заявил РИА Новости один из участников дискуссии, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как объяснил депутат, такая единая упаковка сигарет не должна будет содержать корпоративные логотипы и цвета, а также товарные знаки. Сигареты всех брендов должны будут иметь шаблонный цвет, содержать название бренда "в обязательном размере и шрифте", информацию о вреде табака согласно нормам законодательства. Россиянам рассказали о "подвохе" со штрафами за курение

Так, отмечает депутат, такие меры позволяют ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

По мнению некоторых парламентариев, дополнительные решения по рынку табака позволят комплексно подойти к проблеме потребления никотина. Кроме того, в таком случае решения по ограничению вейпов не будут выглядеть как "лоббирование" интересов отдельных табачных компаний, добавляет собеседник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов — по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Как отмечали собеседники агентства, они могут пройти в феврале-марте.