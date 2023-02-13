МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Покупка красной икры перед Масленицей стала обходиться россиянам дороже, а спрос на нее нельзя назвать высоким, несмотря на традиционный праздник, следует из материалов аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (есть в распоряжении РИА Новости). Эксперт рассказал, на какие праздники россиянам хватит красной икры

Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля, в 2022 году эти праздники пришлись на неделю позже — с 28 февраля по 6 марта. Оценка проводилась на основании как онлайн, так и оффлайн продаж — в традиционной торговле и сетевой рознице в период с 1 по 10 февраля в 2022 и 2023 годах. "Платформа ОФД" ежедневно обрабатывает 50-55 миллионов кассовых чеков с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ.

"Сейчас в топ-покупок – красная икра в упаковках по 300 грамм. Чаще всего россияне покупают икру горбуши", — сообщили в компании, комментируя спрос на эту продукцию перед Масленицей. Так, средний чек при покупке икры горбуши вырос в годовом выражении на 9%, до 1103 рублей, а само число покупок — снизилось почти на треть (на 30%).

"В прошлом и текущем году потребитель воздерживается от крупных застолий — в том числе по этой причине нет высокого спроса на такую продукцию", — добавляют эксперты. Ранее в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили РИА Новости, что россияне на фоне снижения покупательной способности могут купить на свою зарплату меньше икры, чем несколько лет назад — например, в 2022 году средний оклад позволял приобрести 9,7 килограмма праздничного деликатеса, а в 2012 году — 11,4 килограмма. Эксперты выяснили, на сколько килограммов икры "похудела" зарплата россиян

Средний чек при покупке икры кеты вырос на 5%, в среднем до 1810 рублей, число покупок — сократилось на 11%. Икра форели популярнее: средний чек покупки вырос на 17%, до 1915 рублей, число самих покупок — на 2%.

Но и в премиальной икре некоторые себе не отказывают: например, средний чек по икре нерки вырос за пределы бюджетного для многих уровня — на 8%, до 1731 рубля, а число покупок по сравнению с первой декадой февраля прошлого года увеличилось на 21%. В свою очередь средний чек при покупке икры кижуча вырос год к году на 21%, до 2289 рублей, а число ее покупок за первую декаду февраля увеличилось на 10%.

Имитация красной икры тоже стала обходиться дороже, но покупать ее стали меньше: средний чек вырос на 10%, до 495 рублей, на 10% выше уровня прошлого года, а число покупок снизилось год к году на 11%.