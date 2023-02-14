МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Покупать алкоголь в России в январе этого года стали на 17% реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть в распоряжении у РИА Новости. Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

"Повышенным спросом в первый месяц нового года пользовались булочные и кондитерские, количество транзакций в которых выросло на 20% и на 13% соответственно. А в магазинах, торгующих спиртными напитками, продажи снизились на 17% по сравнению с январем 2022 года", — сказано в исследовании, которое проводилось на основании анализа обезличенных данных по банковским картам клиентов в январе 2022 и 2023 годов во всех регионах страны.

В этом январе россияне чаще ходили в заведения общепита, чем год назад. Так, количество транзакций в фастфуд-заведениях выросло на 21%, в барах – на 14%, а в ресторанах – на 12%. "При этом количество доставок готовой еды на дом сократилось на 23%", — отметили аналитики.

Среди других развлечений особой популярностью пользовались океанариумы — там было произведено на 77% больше транзакций, чем в прошлом году. Причиной такой динамики аналитики назвали снятие коронавирусных ограничений в марте прошлого года, а также тренд на короткие путешествия и развлечения, которые можно найти в своём городе или рядом с ним.

Кроме того, по данным исследования, большое внимание россияне уделили походам в кинотеатры — там количество платежей по картам выросло на 70% по сравнению с январем 2022 года, когда еще действовали коронавирусные ограничения.

"Январь − традиционно для кинотеатров месяц высоких продаж. Семейные походы в кино – одно из любимых развлечений россиян в это время. Январь 2023 года ознаменовался выходом в прокат "Чебурашки", ставшего самым кассовым фильмом в России, что значительно увеличило продажи билетов… Продажи билетов в кино в январе 2023 года по сравнению со среднемесячными показателями последнего квартала 2022 года выросли еще больше – в 3,6 раза", — заключили авторы исследования.