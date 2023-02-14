МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В России предложили обязать торговые сети продавать в регионах товары местных производителей, пишут "Известия". Самозанятые получат допуск на рынок российской органической продукции

Такой законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов. Документ пока не внесен в Госдуму.

По словам сенатора, местные производители теряют каналы сбыта из-за монополизации розничного рынка торговыми сетями.

Кутепов выступал с такой инициативой еще в 2021 году. Тогда правительство указало, что проект закона "не соответствует принципам свободы перемещения товаров".

Документ предлагает обязать торговые сети размещать в магазинах товары "региональных производителей, в том числе товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара". Сенатор предлагает установить механизм квотирования региональных производителей в торговых сетях.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что ведомство рассматривает возможность введения квоты для крупного ритейла на отечественный товар по определенным наименованиям.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка и услуг, председатель межотраслевого экспертного совета Александр Борисов называет идею Кутепова порочной.

"Любая попытка администрировать рыночные процессы ведет к нарушению равновесия спроса и предложения, а значит, и к падению эффективности всех участников цепочки от поля до прилавка", — отметил он.

Кутепов рассказал, что при разработке законопроекта в торговые сети, а также в ФАС и Минпромторг направлялся запрос на предмет наличия товаров региональных производителей в магазинах крупных ритейлеров. Выяснилось, что подсчет доли местных продуктов в торговых сетях официально не ведется.

Издание направило запросы в крупнейшие торговые сети. Ответившие компании подтвердили, что работают с местными производителями.