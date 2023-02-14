МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Назван самый популярный подарок на День всех влюбленных в России

"Наиболее часто перед 14 февраля россияне покупали товары для хобби — спрос на них вырос на 303%. Самыми покупаемыми в данной категории стали бизнес-тетради, скетчбуки, подставки для книг, а также профессиональные художественные кисти", — говорится в исследовании.

Отмечается, что второй по популярности категорией стала бытовая техника, продажи которой выросли на 238%. "Чаще всего россияне перед 14 февраля покупали кофемолки, триммеры для усов и бороды, мороженицы, заварочные чайники, тостеры, электрогрили, а также чайники", — добавляется в материалах компании.

В свою очередь, третье место в рейтинге самых востребованных категорий к 14 февраля заняли товары для интерьера (+175%). По данным онлайн-гипермаркета, россияне активно покупали свечи, фотоальбомы, воздушные шары, настенные часы, светодиодные лампы, аромадиффузоры.

Кроме этого, ко Дню всех влюбленных увеличились продажи наборов инструментов (+69%), а также аксессуаров в багажник (+64%) и салон автомобиля (+46%).