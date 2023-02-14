МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на специи и кофе в среднем по РФ в магазинах несетевой розницы по итогам января заметно выросла, прибавив 35-39% в сравнении с уровнем января прошлого года, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах России.

"По данным продуктового индекса "Эвотора", за год самым подорожавшим товаром в несетевой рознице стал кофе. Средние цены на молотый кофе за год выросли на 39%, а на растворимый кофе — на 38%", — говорится в исследовании. На второй позиции — специи, приправы и пряности: они подорожали на 35%. Третье место поделили фрукты и орехи в глазури — цена на них выросла на 33%, а также пюре и лапша быстрого приготовления — они подорожали на 32%.

Между тем, в среднем цены на продукты в несетевых розничных магазинах в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли гораздо меньше — на 18%. В свою очередь, опережающий рост показали не только кофе со специями и лапшой, но также и сладости: по оценке "Эвотора", мармелад прибавил в цене 28%, плиточный шоколад — 24%, шоколадные конфеты, батончики, карамель стали дороже на 23%, а зефир с пряниками и печеньем — на 20%.

Бутилированная вода в январе добавила 22% к стоимости в январе прошлого года, лимонады и газировка подорожали на 21%, гораздо заметнее алкоголя (+11%). На этом фоне умеренно выросли в цене молоко, сметана (+19%), а также чай, йогурты и пельмени (+16%).

В течение самого января цены на продукты в несетевой рознице в среднем не изменились. "Сильнее всего подорожали пресервы из рыбы и морепродуктов — на 3%, мармелад, напитки для детей, фруктовое и ореховое глазурованное драже — на 2%. На 1% подешевели сдобные изделия, зефир, майонез, сметана, йогурты, пельмени, полуфабрикаты из мяса и пшеничная мука", — говорится в материалах исследования.