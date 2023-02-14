МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спрос на флористов и промоутеров в костюмах ангелов и сердец перед Днем всех влюбленных увеличился в России на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 31% вырос интерес к романтическим фотосессиям, на 16% — к курьерским услугам, говорится исследовании маркетплейса YouDo, которое есть у РИА Новости. Названы товары, которые россияне скупали к 14 февраля

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% вырос спрос на курьерские услуги (пользователи планируют доставку цветов), на 24% вырос спрос на помощь в проведении мероприятий (бизнес-заказчики ищут флористов и промоутеров в костюмах ангелов и сердец), на 12% вырос интерес к пассажирским перевозкам (в топе лимузины и другие дорогие авто), и на 31% — на романтические фотосессии", — сообщили в маркетплейсе.

Стоимость услуг промоутера обойдется заказчику от 800 рублей до 2,5 тысячи рублей, сумма зависит от договоренности. Услуги флориста для магазина цветов будут стоить от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, причем стоимость высчитываться как за рабочий час, так и за рабочую смену, говорится в исследовании.

В свою очередь, доставка цветов обойдется от 500 рублей до 3 тысяч рублей, в зависимости от веса букетов и адреса проживания получателя.

Аналитики отметили, что стоимость фотосъемки в Москве варьируется от 4 тысяч до 22 тысяч рублей, при этом средняя стоимость составляет более 7 тысяч рублей.

Исследование также показало, что прокатиться на лимузине в столице можно за сумму от 2,5 тысячи до 6 тысяч рублей, в зависимости от продолжительности поездки и маршрута.