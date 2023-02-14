МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия уже сейчас производит достаточно сельди для внутреннего потребления, но импорт тоже необходим: запасы в районах добычи не всегда стабильны, а у потребителя должен быть выбор, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. ФТС зафиксировала рост экспорта российской рыбы в Китай

"Импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности — важнейшее направление работы отрасли, и уже сегодня российские рыбаки на 75-80% закрывают потребность внутреннего рынка в сельди. Но при этом сектор переработки и сам потребитель должны иметь право выбора", — сказал Зверев.

Российские рыбаки добывают три вида сельди. Первый — тихоокеанская: на нее приходится порядка 80% общего вылова. Еще два — балтийская и атлантическая. Вылов последней осуществляется за пределами территориальных вод РФ.

По данным ВАРПЭ, предварительно в 2022 году добыто 471 тысяча тонн тихоокеанской сельди, 76,5 тысячи тонн атлантической и 25,9 тысячи тонн — балтийской.

ВАЖНАЯ РЫБА

По данным Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, потребление сельди на российском рынке составляет 370-390 тысяч тонн по сырью в год, или 2,8-3 килограмма на душу населения. "Сельдь занимает лидирующую позицию в потреблении рыбной продукции у жителей РФ. Наиболее часто встречающиеся на наших прилавках виды – тихоокеанская и атлантическая", — отмечают эксперты. Египет расширил список российских поставщиков рыбы

Их оценки по добыче 2022 года чуть выше приведенных ВАРПЭ: 584 тысячи тонн, на 9,8% выше уровня 2021 года. А к 2025 году, по прогнозу экспертов, объем вылова сельди может достичь 610 тысяч тонн.

Экспорт российской сельди в 2022 году также вырос — на 9,5%, до 241 тысячи тонн. Лидерами по закупкам стали Южная Корея, Китай и Нигерия. В ЦОЭ прогнозируют, что при сохранении стабильного вылова сельди и структуры экспорта его объемы будут расти в среднем на 2-3% в год.

В свою очередь импорт сельди снижается: по оценке экспертов, в 2022 году — на 25,5%, до 71 тысячи тонн. Лидером здесь остаются Фарерские острова в Северной Атлантике.

В РСХБ не исключают, что к концу 2025 года сельдь, произведенная в России, полностью вытеснит импортные аналоги.

ПРАВО ВЫБОРА

В свою очередь глава ВАРПЭ не видит для этого достаточных оснований. Объем вылова сельди жестко регламентируется национальными и международными нормативно-правовыми актами, говорит он, поэтому увеличение вылова возможно только в двух случаях. ВАРПЭ спрогнозировала снижение прибыли рыбной отрасли в 2023 году

"Первый — увеличение общего допустимого улова тихоокеанской сельди, который ежегодно устанавливает российская отраслевая наука в зависимости от состояния запаса. Например, на 2023 год он почти на 8,3% ниже, чем годом ранее — 370,86 тысячи тонн", — сказал Зверев.

Второй фактор привязан к квоте в рамках международных соглашений, поскольку атлантическую сельдь ловят за пределами российских территориальных вод. В 2022 году квота РФ в зоне регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) снизилась примерно на 16%, до 65,5 тысячи тонн, в связи с тенденцией к снижению запасов в этой части Атлантики.

"Атлантическая сельдь должна присутствовать на прилавках в необходимом объеме, ее полная замена тихоокеанской сельдью, объемы вылова которой выше, невозможна. Эти виды отличаются и по структуре, и по вкусу", — считает глава ВАРПЭ.

Кроме того, потребности рынка позволит закрыть растущий вылов сардины иваси, который восстановился в 2019 году после 25-летнего перерыва. Этот пелагический вид рыбы под торговым брендом "сельдь иваси" пользовался большой популярностью в советское время, напомнил Зверев.