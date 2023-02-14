Ozon построит распределительный и накопительный центр в ОЭЗ в Оренбурге
Глава Оренбургской области Паслер: Ozon построит распределительный и накопительный центр
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УФА, 14 фев — ПРАЙМ. Маркет-плейс Ozon в 2023 году начнет строить крупный распределительный и накопительный центр в особой экономической зоне в Оренбурге, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Созданные в Оренбуржье возможности для бизнеса привлекают в регион новых инвесторов. Один из крупнейших российских маркет-плейсов OZON подтвердил намерение построить в Оренбургской области крупнейший распределительный и накопительный центр", — написал Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, на первом этапе площадь центра составит 65 тысяч квадратных метров, на втором добавится ещё 43.
"Инвестиции, предварительно, — от 3,5 миллиардов рублей. Будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Центр появится на площадке особой экономической зоны "Оренбуржье" в областном центре. ОЭЗ обладает всеми конкурентными преимуществами, чтобы предложить инвестору привлекательные условия", — рассказал губернатор.
Проект начнут реализовывать во втором квартале 2023 года.