УФА, 14 фев — ПРАЙМ. Маркет-плейс Ozon в 2023 году начнет строить крупный распределительный и накопительный центр в особой экономической зоне в Оренбурге, сообщил губернатор региона Денис Паслер. В Ozon рассказали, какие автозапчасти чаще всего покупают россияне

"Созданные в Оренбуржье возможности для бизнеса привлекают в регион новых инвесторов. Один из крупнейших российских маркет-плейсов OZON подтвердил намерение построить в Оренбургской области крупнейший распределительный и накопительный центр", — написал Паслер в своем телеграм-канале.

По его словам, на первом этапе площадь центра составит 65 тысяч квадратных метров, на втором добавится ещё 43.

"Инвестиции, предварительно, — от 3,5 миллиардов рублей. Будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Центр появится на площадке особой экономической зоны "Оренбуржье" в областном центре. ОЭЗ обладает всеми конкурентными преимуществами, чтобы предложить инвестору привлекательные условия", — рассказал губернатор.

Проект начнут реализовывать во втором квартале 2023 года.