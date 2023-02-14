МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) в лице президента Игоря Бухарова обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой в рамках эксперимента по онлайн-продаже российского вина снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названы регионы с самыми низкими розничными продажами алкоголя

Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

"Федерация рестораторов и отельеров России считает, что на фоне обсуждения данного вопроса необходимо уделить особое внимание общественному питанию, поскольку скорейшее принятие данного законопроекта окажет значительную поддержку ресторанной сфере, а также станет дополнительным импульсом для малого и среднего предпринимательства, позволит существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса и позволит сохранить рабочие места", — говорится в письме.

Там уточняется, что сейчас предприятия общественного питания работают в условиях непрерывного продолжающегося кризиса, а возможность доставки алкоголя вместе с едой станет одним из важных сценариев, который поможет ресторанному сообществу в сложившихся условиях. Маркетплейсы поддержали продажу алкоголя с помощью QR-кодов

"На примере других стран мы видим, что разрешение розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом для ресторанов повысит удобство для покупателей, исключит из оборота нелегальную продукцию и предоставит возможность контроля возраста клиента за счет цифровых решений, таких как проверка возраста покупателя через систему ЕСИА как при заключении договора, так и при непосредственной передаче курьером заказа путем проверки числового кода (QR-кода) у клиента и документа (паспорт)", — уточняется в сообщении.

В свою очередь, омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что онлайн-продажа алкоголя позволит ресторанам в том числе увеличить свой доход. "В данном случае возможность доставки алкоголя дает и увеличение чека, и возможность увеличения доставки и дополнительного заработка для ресторанов в наше сложное время. При том, что все технические решения для этого есть. … Опять-таки, доставка через "Почту России" — хорошая инициатива, но доставлять через сутки — людям не всегда надо", — указал он.

"В текущих обстоятельствах ресторанному бизнесу нужно находить новые пути для развития и открывать новые каналы продаж….Снятие запрета ресторанам на дистанционную продажу алкоголя было бы хорошим решением для увеличения популярности российских продуктов, в том числе российского вина….Также снятие запрета увеличит количество продаж алкогольной продукции в формате коктейлей", — поделилась мнением основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева.