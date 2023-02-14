МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем мировых продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в 2022 году вырос на 12,4% в годовом выражении и составил 2,711 миллиарда кейсов (15,4 миллиарда литров), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль PepsiCo выросла на 17 процентов в 2022 году

Один кейс приравнивается примерно к 5,678 литра.

Чистая прибыль Coca-Cola HBC по итогам 2022 года снизилась на 24% — до 415,4 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию составила 1,1 евро против 1,5 евро в 2021 году. Операционная прибыль уменьшилась на 11,9% и составила 703,8 миллиона евро.

Чистая выручка от продаж составила 9,198 миллиарда евро, увеличившись на 28,3% в годовом выражении.

Органический объем продаж компании снизился на 1,5% в связи со снижением в России и на Украине.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах.