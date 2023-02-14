МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила экспорт безалкогольных напитков и воды на 15% — до 278 миллионов долларов, в текущем году ожидается продолжение роста, заявил руководитель комитета по экспорту Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Роман Медведев. Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

"В 2022 году Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков и воды на 15%, на сумму до 278 миллиона долларов. Лидерами-покупателями российских напитков стали Казахстан (55,4%), Узбекистан (15%), Беларусь (6,6%) и Кыргызстан (7,8%). Совокупная доля экспорта, приходящаяся на страны ближнего зарубежья, составила 96,6%", — приводятся слова Медведева в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Из стран дальнего зарубежья наибольший рост в 2022 году пришелся на Монголию (в 3,8 раза, до 2,7 миллиона долларов), Турцию (в 3,2 раза, до 0,8 миллиона долларов) и Южную Корею (в 3,6 раза, до 0,26 миллиона долларов).

Медведев считает, что рост внешних поставок будет продолжаться, а из стран дальнего зарубежья основным направлением может стать Китай. "С учетом снятия коронавирусных ограничений в 2023 году и ряда мер, направленных на продвижение российских товаров на полках, рост в 2023 году прогнозируется на уровне 200–500%", — говорит эксперт.

Согласно данным Росстата, рынок напитков РФ рос до 2021 года — тогда рост в сравнении с 2020 годом составил 18%, до 21,4 миллиарда литров. В 2022 году выпуск предварительно снизился на 7,5%, до 19,8 миллиарда литров, из-за ухода иностранных компаний, занимавших большую часть рынка безалкогольных напитков. "Дальнейшие темпы сокращения показателей будут зависеть в том числе от скорости адаптации производителей к новым реалиям", — говорится в материалах "Агроэкспорта".

Там также напоминают, что с июля будет введен акциз на напитки с содержанием сахара в размере 7 рублей за литр, который станет одним из важнейших факторов, влияющих на темпы роста рынка сладких газированных напитков. "Согласно прогнозам, цены на указанный вид продукции возрастут, в то время как объемы производства и потребления сократятся. При этом ожидается увеличение доли потребления бутилированной воды и соков", — говорится в материалах.