МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российская экономика выдерживает санкции Запада, а ее состояние лучше, чем ожидалось, пишет финская газета Yle. Не выдержали: что придет в Европу вместо российского газа

В тексте напоминается, что изначальные прогнозы МВФ говорили о падении ВВП России на семь-восемь процентов, но сейчас аналитики ждут роста на 0,3 процента.

Корреспондент издания во время поездки в Москву пообщалась с жителями и пришла к выводу, что некоторые изменения цен не испугало их: в городе царит спокойная атмосфера.

"У нас в России каждые десять лет происходит какой-нибудь катаклизм. Мы к этому уже привыкли", — рассказала Ксения.

Уход зарубежных брендов ее не пугает. Например, товары IKEA заменили российские производители.

Мужчина по имени Дмитрий добавил, что кока-колу и пепси перестали продавать в России, но, с другой стороны, в стране активно наращивают производство этих напитков. Стало больше белорусской молочной продукции: она вкуснее и дешевле, чем западные бренды.

Говоря об автомобильной индустрии, он отметил, что освободившиеся ниши заняли китайские производители. Житель города надеется, что ситуация простимулирует производство отечественных машин.

Вспоминая подготовку к Новому году, пенсионерка по имени Нина рассказала, что в магазине одной из французских сетей "все было".

"Мы с сестрой получили наши пенсии и пошли в магазин. Купили все готовое: колбасу, салаты, холодец. Денег мы, конечно, потратили прилично, но все было по разумной цене", — поделилась женщина.

По ее словам, дефицита продуктов нет, народ спокоен.