МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. У России есть экономическая и политическая возможность стать лидером по производству халяльной (разрешенной с точки зрения ислама) продукции, заявил РИА Новости во вторник муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Россия создаст систему сертификации для выхода на мировой халяльный рынок

"Развитие концепции "Халяль-лайфстал" в нашей республике и активное ее продвижение внутри страны и за рубеж позволяет утверждать, что Россия может стать единоличным лидером по производству халяльной продукции, вытеснив с первых позиций ряд государств, например, Бразилию. Эта страна пока вторая в мире по поставке халяль, но мы уже дышим ей в затылок", — сказал Самигуллин.

Религиозный деятель подчеркнул, что концепция "Халяль-лайфстал" находит поддержку в арабо-мусульманских государствах.

"Не нужно принижать свои возможности, в России ресурсов и возможностей куда больше, чем у той же Бразилии, да и географически мы ближе к исламским странам. А исламский мир пристально смотрит за развитием России и предоставляет нам возможности для взаимного сотрудничества на халяльной теме. Это надо использовать в интересах своей страны", — сказал муфтий.

Самигуллин отметил, что предстоящий международный форум "Россия – Исламский мир" в Казани, проведение которого запланировано на май 2023 года, служит политическому продвижению интересов РФ в мусульманских государствах.

"Подобные форумы только укрепляют авторитет и значимость страны, где есть прекрасные возможности для реализации многих взаимовыгодных экономических проектов в пику западным санкциям", — заключил муфтий.