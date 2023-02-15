МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Посуда, текстиль и детские игрушки оказались у россиян самыми популярными товарами из доступного на "Яндекс Маркете" ассортимента шведского бренда IKEA, ушедшего из России, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. Половина россиян нашла замену ушедшим брендам среди товаров локальных марок

В марте прошлого года сеть магазинов IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров — например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. При этом уже в ноябре маркетплейс сообщил о том, что договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров этого бренда.

"Самые популярные товары IKEA на "Маркете" — это посуда, мебель, домашний текстиль и товары для детей. По числу заказов на сервисе лидирует посуда: стаканы и стопки "Смориска", бокалы "Покал", кружки 365+ и миски "Офтаст". В топ по этому показателю также попали наборы фломастеров и вешалок", — отметил маркетплейс.

При этом по обороту продаж лидерами стали мебель и детские товары. Отмечается, что второе место разделили мягкая игрушка-акула "Блохэй" и детский кухонный гарнитур "Дуктиг", который обошёл даже некоторые полноразмерные предметы мебели.

"Интерес покупателей к некоторым товарам IKEA меняется с приближением праздников. Так, перед Днём всех влюблённых на сервисе вырос спрос на игрушку-подушку в виде сердца "Фамниг Йэрта". Следующий пик предпраздничного спроса может произойти ближе к Масленице — и, например, привести к заметному росту числа заказов блинных сковородок "Ховера", которые и так уже находятся в топе продаж", — подсчитали в компании.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции.