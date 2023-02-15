МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете в 2022 году выросли к 2021 году примерно на треть и составили почти 5 триллионов рублей, из них 4,8 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили журналистам в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Назван любимый у россиян товар из ассортимента ушедшей IKEA

"Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составляет 11,6%. При этом в непродовольственной рознице доля онлайн значительно выше, чем в продовольственной: 19,9% и 3,1% соответственно… 4,98 триллиона рублей — общий объем интернет-торговли в России за 2022 год, рост год к году составил почти 30%", — говорится в сообщении.

При этом большая часть продаж приходится на российские площадки, а доля трансграничной торговли за год сократилась с 13% до 3,6% — россияне потратили на покупки у отечественных ритейлеров 4,81 триллиона рублей. "Почти 5 триллионов рублей — сумма впечатляющая, однако мы понимаем, что это далеко не предел интернет-торговли. В прошедшие годы бустерами для развития становился ряд не всегда положительных факторов, но мы уверены, что при их отсутствии в 2023 рост вполне может составить 25-30% — это уже устойчивый тренд", — приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.

Отмечается, что самое заметное увеличение спроса в прошлом году показали категории: "ювелирные изделия и часы" (+229%), "инструменты и садовая техника" (+200%), "аксессуары" (+ 94%), "спорттовары" (+90%), "зоомагазины" (+76%). Однако пока в целом по объемам продаж эти категории не вошли в рейтинг самых популярных. Половина россиян нашла замену ушедшим брендам среди товаров локальных марок

Большая часть всех покупок в интернете по-прежнему приходится на другой топ-5 товаров. Так, на первом месте по популярности — электроника и бытовая техника (22% в общем объеме продаж), далее следует мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), а также товары для красоты и здоровья (7,7%).

Заметные изменения произошли в топ-10 самых активных регионов: в нем появился Воронеж. В предыдущие годы и в первом полугодии 2022 года он был на 15 месте, однако в годовом рейтинге это регион вытеснил Татарстан, опередил Самару и Красноярск, поднявшись вверх на несколько строчек. Однако в общем объеме покупок на Москву приходится 19,4% (доля уменьшилась за год на 1%), на Московскую область — 10,7%, Санкт-Петербург — 7%, Краснодарский край — 4,7%, значения остальные регионов существенно ниже.