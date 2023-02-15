МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ozon открыл свой первый фулфилмент-центр в Казахстане, компания рассчитывает за счет этого сократить сроки доставки заказов в Россию в полтора раза, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. Роспотребнадзор подал иск о запрете рекламы вейпов на Ozon

"Это первый фулфилмент-центр маркетплейса в республике… Включает полный цикл "производства" онлайн-заказов — от приема товаров продавцов для хранения до формирования посылки… Общая площадь объекта составляет 10 тысяч квадратных метров, в нем может храниться до 700 тысяч различных товаров в любых категориях – от продуктов питания до электроники и строительных материалов", — заявили в компании.

Отмечается, что логистический центр может обрабатывать не менее 24 тысяч заказов в сутки. Кроме того, его открытие позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на площадке. При этом срок доставки в Россию, при размещении товаров на складе Ozon, сократится в 1,5 раза – до 10 дней.

"Наш опыт показывает, что запуск крупного логистического объекта в регионе позволяет кратно увеличить количество местных продавцов на площадке – теперь и казахстанский бизнес сможет охватить более широкую географию покупателей и удешевить процесс доставки. Мы уже видим активный прирост продавцов из Казахстана – за прошлый год их число на площадке выросло в 4,5 раза. С открытием фулфилмент-центра мы рассчитываем увеличить их число еще в 5 раз за год", – подчеркнул операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон.

Компания начала расширять присутствие в регионе во второй половине 2021 года. На данный момент логистическая инфраструктура Ozon в Казахстане включает в себя два сортировочных центра в Алматы и Астане, а также около полусотни пунктов выдачи заказов. Также в феврале 2022 года компания запустила свою курьерскую доставку ряде городов.