МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на фишинговый сайт, на котором должна была оплатить билеты на стендап или в кинотеатр, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

"Специалисты Group-IB оценили прибыль мошенников, использовавших схему с приглашениями на фейковые свидания в День святого Валентина. Семь наиболее активных в России группировок за три дня — с 12 по 14 февраля — заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей", — рассказали в компании.

Уточняется, что злоумышленники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино — "кинотеатре для двоих", кальянной или заказать доставку ужина на дом.

"Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт и предлагали оплатить билеты: поход на стендап обходился от 2090 до 5490 рублей, в кинотеатр от 2490 до 9900 рублей", — пояснили в Group-IB.

После того, как мошенники получали платеж и данные карты, они дополнительно снимали со счета разные суммы — от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. "Иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды — при оформлении "возврата", — отметили специалисты.