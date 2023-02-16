МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. РФ в 2023 году по сравнению с прошлым годом может увеличить производство продукции индейководства на 1,3%, до 420 тысяч тонн, следует из материалов Минсельхоза РФ и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист

"По прогнозу профильной ассоциации (НАПИ — ред.), в текущем году производство продукции индейководства достигнет 420 тысяч тонн, а к 2030 году – 650 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

По предварительной оценке ассоциации, в 2022 году производство продукции индейководства выросло на 3,6% по сравнению с 2021 годом и составило 414,6 тысячи тонн.

"Подотрасль показывает положительную динамику во всех сегментах – в крупном и среднем бизнесе, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Лидеры среди регионов по этому направлению – Республика Башкортостан, Пензенская, Ростовская и Тамбовская области", — сообщает министерство. Там напомнили, что индейководство среди всех направлений птицеводства в стране демонстрирует наиболее высокие темпы роста, а РФ за последние пять лет поднялась в мировом рейтинге с седьмого на третье место.

Консалтинговое агентство "Агрифуд стретеджис" и НАПИ, на основе предварительных данных об объемах выпуска продукции в 2022 году, составили на прошлой неделе рейтинг производителей мяса индейки в РФ. Первое место в нем, с объемом производства в убойном весе 215,5 тысячи тонн, заняла группа компаний "Дамате", на втором месте — группа "Черкизово" (80,5 тысячи тонн), третья позиция — у ПК "Урал" (22,8 тысячи тонн). Всего в рейтинг вошел 21 производитель, а также крестьянские (фермерские) и другие небольшие хозяйства.