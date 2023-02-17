МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россиянам следует с осторожностью покупать смартфоны, предназначенные для китайского рынка, так как существует риск блокировки голосовых вызовов, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Эксперт рассказал, как проверить работоспособность смартфона после падения

"Проблема с блокировкой голосовых вызовов затронула несколько свежих моделей OnePlus, Realme и OPPO, которые предназначены для продажи только на китайском рынке. Аналогичная ситуация может произойти и с Xiaomi. Совет очень простой: никогда не покупайте смартфоны, предназначенные для китайского рынка. В интернет-магазинах они обычно обозначаются ярлыком CN и соответствующей подписью. Лучше несколько раз проверить, чем потом столкнуться с проблемами", — сказал Сиволобов.

Эксперт отметил, что в "настоящее время готового решения этого вопроса нет, поскольку не помогает даже смена прошивки". По его словам, ситуация может разрешиться двумя способами: либо будет обновление от производителя, либо "умельцы сделают работающую прошивку".

Он также добавил, что такие блокировки могут быть связаны с системой безопасности смартфонов.

"Я предполагаю, хотя подчеркну, что официальных подтверждений пока нет, что разработчики китайской компании BBK (бренды Realme, OPPO и OnePlus) в ускоренном режиме готовят обновление прошивки для китайской версии, что должно исправить ситуацию с утечкой данных. А пока патч не готов, производители отключили возможность голосовых вызовов. Возможно, это только совпадение. Но если ситуация действительно такова, то блокировка звонков может появиться и в смартфонах Xiaomi, предназначенных для китайского рынка", — заключил Сиволобов.