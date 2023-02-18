МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла доля крепких напитков, в значительной степени за счет водки, а популярность тихих вин снизилась, рассказал РИА Новости директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков. В России увеличились розничные продажи коньяка

"По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году в российском секторе HoReCa отмечался рост продаж по всем основным категориям алкогольной продукции, однако сама структура продаж изменилась. Прежде всего в условиях сокращения импортного ассортимента вырос спрос на российский крепкий алкоголь", — сообщил Ушаков.

Он уточнил, что в целом крепкие спиртные напитки вышли в тренд – их доля в общей структуре продаж в ресторанах и отелях выросла на 2,3 процентного пункта (п.п.), и в значительной степени это повышение обеспечила водка. По его словам, доля этого напитка выросла на рекордные для группы крепкого алкоголя 2,4 процентного пункта, а рост продаж относительно 2021 года составил 21,2%.

Кроме того, эксперт заметил, что за 2022 год заметно увеличились продажи ликероводочных изделий с крепостью выше 25% (на 35,4%) и коньяков (на 27%). А доля этих напитков в потреблении выросла на 0,9 и 0,4 процентного пункта соответственно. Рестораторы призвали разрешить им онлайн-продажу алкоголя

При этом эксперт отметил сокращение доли винодельческой продукции в общей структуре потребления в ресторанах и отелях на 3,75 п.п. Он пояснил, что наибольшее снижение продемонстрировали тихие вина — на 2,3 п.п. "Тем не менее продажи виноградного вина относительно показателей 2021 года выросли (+2,3%)", — сказал эксперт. Также он заметил, что больше 40% в продажах потеряли винные напитки без добавления этилового спирта, в частности вермут.

По словам Ушакова, лидерами роста продаж в винной группе по-прежнему остаются игристые и шампанские вина (+9,75%), хотя их доля в структуре потребления не изменилась. "Несмотря на уход с российского рынка ряда известных зарубежных производителей игристого, благодаря импортозамещению этому напитку удалось сохранить свою долю в общей структуре потребления", — указал эксперт.

Ушаков прогнозирует, что в нынешнем году прошлогодняя тенденция сохранится. "Рост доли крепких алкогольных напитков продолжится. При этом игристые вина также будут укреплять свои позиции", — заключил он.