МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения и транспортировки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова в День пельменей. Почему говядина дорожает? Что теперь ждет будут есть россияне

"Изделия могут быть разнообразной формы и массы в зависимости от наименования полуфабриката, не слипшиеся, не деформированные края, хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения или транспортировки", — рассказала Павлова.

По ее словам, перед покупкой мясных полуфабрикатов следует внимательно ознакомиться с маркировкой.

"В мясных полуфабрикатах категории А содержится самое большое количество мяса. Чем натуральнее состав, тем лучше. Наличие в составе ароматизаторов, куриной кожи, мяса птицы механической обвалки, соединительной ткани говядины или свинины, шпика свинины, усилителей вкуса и аромата, стабилизаторов, растительных белков, антиокислителей, загустителей удешевляет и негативно сказывается на качестве продукта", — рассказала эксперт.

Собеседница агентства пояснила, что если пельмени выбираются для ребенка, то следует покупать продукцию, выработанную в соответствии с ГОСТ 32750-2014 "Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания. Технические условия". В соответствии с данным ГОСТом, полуфабрикаты вырабатываются двух категорий – А и Б. Украинские "Рошен" и Nemiroff предложили запретить продавать в России

"В ГОСТе также указаны наименование пельменей и состав. Например, в состав начинки пельменей "Детские" входят говядина, свинина, сухое молоко, репчатый лук, душистый перец, поваренная соль, вода; в состав тестовой оболочки — пшеничная мука, куриные яйца, поваренная соль, вода. Производитель не имеет право использовать наименование "Детские", если на маркировку пельменей не нанесен ГОСТ 32750 и состав продукта отличается от вышеуказанного. В соответствии с ГОСТ 32750-2014 также могут вырабатываться пельмени следующих наименований – "Классные", "Тимка", — добавила Павлова.

Она отметила, что для тех, кто следит за фигурой, необходимо обращать внимание как на состав, так и на пищевую ценность продукта. Пищевая ценность обязательно должна быть указана на маркировке.

"Идеальный вариант – употреблять в пищу пельмени сразу после термической обработки. Хранить сваренные пельмени не рекомендуется, однако в случае необходимости можно хранить в холодильнике не более 24 часов", — подчеркнула эксперт.