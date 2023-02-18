МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 23 января по 5 февраля снизился на 1,7 пункта — до 94,8 пункта. Россияне увеличили траты на покупки в интернете в 2022 году почти на треть

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 23 января по 5 февраля средний чек вырос по медицинским маскам (на 3%, до 99 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 105 рублей) и перчаткам (на 1%, до 144 рублей). Снизился он по антисептикам (на 9%, до 193 рублей), лимонам (на 6%, до 39 рублей) и гречке (на 2%, до 91 рубля). На прежнем уровне средний чек сохранился по туалетной бумаге (105 рублей). Россиянам объяснили, почему слипаются пельмени

Таким образом, Covindex снизился на 1,7 пункта — до 94,8 пункта.

За рассматриваемый период подрос спрос на одноразовые маски, поскольку сохранялся высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечают аналитики "Платформы ОФД".