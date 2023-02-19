МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% — это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". Больше половины пар в России ведут совместный бюджет, показало исследование

Расчет произведен на основании традиционного рецепта: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

"Cредний чек затрат на покупку такого "блинного" продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года", — выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 15 февраля этого и прошлого года.

При этом в Москве он находится на уровне 99 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге – 96 рублей (на 10% выше), в Казани – 90 рублей (на 9% выше), в Екатеринбурге – 102 рубля (на 10% выше), в Новосибирске – 103 рубля (на 6% выше).

По данным аналитиков, в заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, что на 18% выше уровня прошлого года, а оладьи – за 133 рубля, что на 10% обогнало прошлогодний показатель.

Также авторы исследования выяснили, что расходы на банку варенья к блинам в феврале в среднем составили 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. А сгущенка обходится в 107 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень.