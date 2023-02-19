МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на молочные продукты на Украине продолжат расти в 2023 году, а производство будет снижаться, заявила в воскресенье руководитель проекта Ассоциации производителей молока "Оптовый сбыт молока" Елена Жупинас. ВОЗ подвергла критике индустрию производства молочных смесей

По данным министерства финансов Украины, в стране за год цены на молочные продукты выросли на 42%. Наибольший рост цен зафиксирован на твердый сыр. Если в январе 2022 года 1 килограмм стоил 327 гривен (почти 9 долларов), то в январе текущего года уже 423 гривны (11 долларов). За 200 граммов сливочного масла ранее надо было отдать 50 гривен (порядка 1 доллара), сейчас все 69 (почти 2 доллара). Триста грамм творога можно было приобрести за 53 гривны (чуть более 1 доллара), теперь отдать необходимо не менее 67 (2 доллара). Стоимость молока на данный момент составляет 38 гривен (1 доллар), ранее – 31 гривна (80 центов) за 900 мл.

"Рост цен на молочные продукты на Украине объясняется энергоемкостью производства. Большое количество заводов вынуждены были перейти на электрогенераторы, а это в несколько раз увеличивает затраты на переработку молока. И именно сыр и масло – это те продукты, на которые больше расходуется электроэнергии. Мы серьезно потеряли в производстве молока по сравнению с 2022 годом – более 1 миллиона тонн", — сказала Жупинас в эфире телеканала "Рада".

По данным Жупинас, в текущем году ожидается снижение производства молочной продукции и дальнейший рост цен на нее. "Считаем, что будет уменьшение производства, стоимость будет расти примерно на 2% ежемесячно", — отметила она.