МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Индекс кофе с бутербродом ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине февраля вырос на 3,4 пункта — до 108,6 пункта. Исследование показало рост индекса блинов

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В период с 1 по 15 февраля средний чек вырос по огурцам (на 22%, до 273 рублей), батону (на 3%, до 30 рублей), сахару (на 2%, до 57 рублей), кофе (на 1%, до 170 рублей). Снизился он по сыру (на 2%, до 155 рублей), ветчине (на 1%, до 121 рубля) и сливочному маслу (на 1%, до 133 рублей). Названы два продукта, которые будут дорожать во всем мире

Таким образом, индекс вырос на 3,4 пункта по сравнению со второй половиной января — до 108,6 пункта.

Как отмечают аналитики "Чек Индекса", наибольший рост среднего чека демонстрировали огурцы из-за резкого роста себестоимости сезонного урожая в декабре-феврале в отечественных теплицах.