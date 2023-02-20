МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продовольственном рынке России стабильна, поэтому нет необходимости регулирования торговых наценок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд

Госдума еще в конце 2022 года рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%. Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что эта инициатива не нашла поддержки у регуляторов.

"В настоящее время ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна. Минсельхоз России не видит необходимости введения мер регулирования торговых наценок", — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Согласно данным Росстата, в январе продовольственная инфляция в России ускорилась до 1,32% с 0,6% в декабре 2022 года, а в годовом выражении — замедлилась до 10,16% с 10,29%. Из приводившихся статведомством позиций больше всего в январе выросла цена на плодоовощную продукцию (на 11,38%). Далее с большим отставанием шли алкогольные напитки (плюс 0,59%) и мороженая неразделанная рыба (плюс 0,49%). Сильнее всего подешевели крупы с бобовыми (на 2,24%), сахар-песок (на 1,54%) и мясо кур (на 0,58%).

В пресс-службе министерства напомнили, что розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости могут устанавливаться правительством РФ на основании предложения Минэкономразвития на срок не более 90 календарных дней: само предложение может быть выдвинуто в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составлял 10% и более, с исключением сезонного фактора. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

По мнению зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы как сетей, так и поставщиков. "В текущей экономической ситуации со стороны государства необходимы меры, направленные на поддержку населения, например оказание адресной помощь малоимущим гражданам, в том числе проекты food stamps (программа продовольственных карточек по аналогии с американской системой — ред.) и тому подобное. Это могло бы стать отличной альтернативной регулированию цен, исключило бы риски ухода с рынка тех или иных игроков и имело бы более позитивные эффекты для потребителей", — уверен Леонов.

В декабре 2020 года правительство РФ объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты, среди которых было заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. После этого периода кабмин РФ не возвращался к вопросам ограничения торговой наценки.