МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Польские садоводы жалуются на то, что в стране рухнул рынок яблок из-за запрета на поставку фруктов в Россию, рассказал в интервью порталу Interia глава Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский. Экс-президент Польши Валенса пожаловался на то, что быстро нищает

"Польский рынок яблок уже рухнул, и всему виной запрет на торговлю с Россией. Она десятилетиями покупала у нас большие партии этих фруктов. Это была уникальная возможность для нас, наш шанс, который мы использовали на все сто", — отметил он.

Малишевский подчеркнул, что весь сектор держался на плаву благодаря российскому рынку, а сейчас он испытывает глубочайший кризис. И, хотя у него и есть потенциал, найти новые страны и направления для продажи товара будет нелегко.

Помимо этого многих садоводов пугают и высокие цены на электроэнергию, поскольку ее потребление значительно выросло, например, для холодильных камер, где хранится продукция. Сказывается на ситуации еще и нехватка рабочих рук и тенденция к росту зарплат.

Подводя итог, глава Союза садоводов рассказал, что некоторые предприниматели приняли решение и вовсе выкорчевать старые, не приносящие прибыли яблоневые сады. По его мнению, это адекватная реакция на отсутствие рентабельности.