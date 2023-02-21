МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Объем закупок живых цветов государственными и муниципальными бюджетными учреждениями в России в преддверии праздника 8 марта стал ниже по сравнению с прошлогодним уровнем, следует из аналитических материалов проекта "Контур.Торги", которые есть в распоряжении у РИА Новости. В РСХБ оценили перспективы производства цветов к праздникам

"Контур.Торги" — проект экосистемы для бизнеса "Контур", представляющий комплекс услуг и сервисов для работы бизнеса с закупками, в том числе на основании закона о контрактной системе (44-ФЗ).

"Сумма опубликованных торгов на поставку цветов и букетов по 44-ФЗ с 1 января по 19 февраля снизилась на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 249 миллионов рублей до 240 миллионов", — говорится в материалах. Само количество завершенных процедур торгов увеличилось на 5%, до 320, подсчитали аналитики, а средняя цена одной закупки уменьшилась на 20 тысяч рублей (на 2,2%), до 895 тысяч рублей.

По мнению эксперта "Контур.Торгов" Василия Данильчика, госзаказчики "начали экономить бюджетные средства на поздравлениях к весенним праздникам". Он также отметил сокращение почти в два раза (до 16) числа несостоявшихся закупок — то есть таких, на которые либо не заявились поставщики, либо не допустили до торгов всех участников. "Это свидетельствует о том, что поставщики с большой готовностью идут в такие закупки. У них есть возможность поставить товары и работать по ценам, которые предлагают заказчики", — считает Данильчик.

НЕ ТОТ ПРИОРИТЕТ

Эксперты говорят, что госорганы действуют строго в рамках запланированных расходов: покупка цветов сейчас не самая приоритетная тема, вдобавок они подорожали — как традиционно в праздничный сезон, так и из-за роста стоимости импорта.

"Государственные ведомства и учреждения закупают живые цветы, исходя из их финансовых возможностей и величины запланированных расходов. В то же время стоимость цветов с прошлого года существенно подросла, причем в значительной степени они импортируются из-за границы. В подобных условиях государственные заказчики попросту не могут увеличить закупки цветов, так как они действуют четко в рамках предусмотренных смет", — сообщил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов.

Подорожание цветов, по его словам, связано с большим числом факторов, в этом списке и рост тарифов на электроэнергию, необходимой для освещения теплиц, и рост расходов на их перевозку до магазинов и торговых точек. На фоне энергокризиса выросли затраты на производство цветов и в самой Еврозоне, а их поставки в Россию стали обходиться дороже, добавляет эксперт.

По мнению председателя Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексея Антипова, бюджет на закупку цветочной продукции в этом году был сокращен в связи со специальной военной операцией. "Затрат государству сейчас и без того достаточно, отсюда и снижение суммы контрактов. Те представители бизнеса, которые работают с госзакупками, скорее всего, опускаются в цене, подстраиваясь под нынешние реалии", — добавил он.

Между тем, для крупных оптовиков — например, предприятий в составе НАЦ, — государственный заказ составляет лишь небольшой процент праздничных продаж, говорит Антипов: тут основными заказчиками являются корпоративные клиенты – коммерческие структуры, которые закладывают большие бюджеты на представительские расходы.