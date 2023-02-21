МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Британцы переживают дефицит помидоров на фоне низкого урожая у поставщиков, пишет газета Daily Telegraph. Росстат оценил динамику цен на овощи в России

По информации издания, причиной нехватки продукта стал низкий урожай в ключевых государствах-поставщиках, а именно в Марокко, Испании и Нидерландах, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, на импорт оказали влияние жесткие ограничения на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения на фоне ситуации на Украине.

"Сложные погодные условия на юге Европы и на севере Африки снизили урожайность некоторых овощей и фруктов, в том числе помидоров", — рассказал изданию директор по вопросам продовольствия и устойчивого развития Британского консорциума предприятий розничной торговли Эндрю Опи.