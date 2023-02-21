МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Торговые сети России готовы наращивать закупки овощей и картофеля у отечественных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. В России выросла доля отечественной сельхозтехники в 2022 году

В пресс-службе указали, что вопрос реализации картофеля и овощей был рассмотрен на совещании в Минсельхозе России совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами.

"В ходе совещания представители торговых сетей выразили готовность наращивать закупки продукции у отечественных производителей. В свою очередь Минсельхоз подготовит для ритейла агрегированную информацию об имеющихся запасах в разрезе регионов", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что российские овощи и картофель сохраняют конкурентоспособность как по качеству, так и по цене: в частности, на 15 февраля цены производителей на картофель были ниже на 36,9% год к году, на морковь – на 14%, на белокочанную капусту и на столовую свеклу – ниже на 60% и на 27,6% соответственно.

Кроме того, по предварительной информации органов управления АПК, суммарная прогнозная площадь картофеля и овощей открытого грунта в 2023 году по организованному сектору превысит показатель 2022 года на 2%. Росстат оценил динамику цен на овощи в России

Минсельхоз продолжит стимулировать рост производства овощей и картофеля, в том числе в рамках нового федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства": в пресс-службе напомнили о предусмотренном увеличении объемов господдержки по данному направлению, а также предоставлении доступа к ней владельцам личных подсобных хозяйств в статусе самозанятых.

О том, что на совещании в министерстве прозвучало предложение временно ограничить импорт картофеля в РФ в связи проблемой сбыта продукции из-за того, что на складах сейчас находятся рекордные для этого времени года его запасы, написала во вторник газета Ведомости.

"Обоснованные предложения об ограничении импорта овощей и картофеля в Минсельхоз России не поступали. В случае поступления инициатива будет рассмотрена в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.