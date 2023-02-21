МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам 2022-2023 финансового года (завершился 31 января) сократилась на 14,6% — до 11,68 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Путин отметил "приличную" прибыль банков за прошлй год

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на акцию составила 4,27 доллара против 4,87 доллара годом ранее. Общая выручка Walmart при этом выросла в годовом выражении на 6,7%, составив 611,289 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам последнего квартала фингода подскочила в 1,8 раза, до 6,275 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара против 1,28 доллара год назад. Общая выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 7,3% и составила 164,048 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 159,77 миллиарда долларов.

В первом квартале 2023-2024 фингода компания ожидает роста консолидированной выручки на 4,5-5%, консолидированной операционной прибыли – на 3,5-4%. По итогам всего года прогнозируется увеличение консолидированной выручки на 2,5-3%, операционной прибыли – примерно на 3%.

Акции Walmart на предварительных торгах дешевеют на 3,8%.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,5 тысячи магазинов компании, расположенных в 20 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.