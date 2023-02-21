"Дамате" увеличила выпуск колбасы, сосисок и ветчины из индейки в пять раз в 2022 году
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки (торговая марка "Индилайт"), в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила выпуск продукции глубокой переработки из индейки в пять раз, до 15,6 тысячи тонн, говорится в сообщении компании.
"Крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки группы компаний "Дамате" увеличил выпуск продукции в 5 раз, до 15,6 тысячи тонн в 2022 году", — говорится в сообщении. Завод мощностью 303 тонны в сутки в Пензенской области был введен в эксплуатацию летом 2021 года и осуществляет в составе компании выпуск продукции из индейки глубокой переработки.
В 2022 году основной объем производства пришелся на сосиски и вареные колбасы (68%). Мощность самого цеха вареных колбасных изделий- 128 тонн продукции в сутки. Кроме того, это порядка 4,7 тысячи тонн ветчины: она производится в цеху ветчинных изделий мощностью 87 тонн в сутки.
Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности охватывает Пензенскую, Тюменскую, Ростовскую области и Северо-Кавказский федеральный округ. В конце декабря 2022 года компания в порядке редомициляции была перерегистрирована в Калининградской области вместо Кипра.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230221/839878302.html