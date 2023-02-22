МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора ущемляют интересы российских производителей, отечественные цветоводы просят инициировать антидемпинговое расследование, по результатам которого могут быть повышены ввозные пошлины, сообщил РИА Новости председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Госзаказчики начали экономить на цветах к весенним праздникам

"В настоящий момент Национальная ассоциация цветоводов реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС в связи с дешевым импортом из третьих стран, наносящим экономический ущерб отрасли. В случае успешного исхода проверки ЕАЭС введет антидемпинговую защиту, увеличив таможенную пошлину, что ощутимо изменит положение наших производителей", — сообщил Антипов.

Сейчас отечественный цветок по-прежнему занимает только 17% рынка, говорит он, а основными поставщиками цветочной продукции в РФ являются Кения и Эквадор. "Российские цветоводы могут и очень хотят заменить хотя бы часть объёма импорта. Мешает это сделать низкая ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления России в ВТО упала с 15% до 5%, а также "серые" схемы таможенного оформления. В совокупности этих факторов кенийский и эквадорский цветок "давит" отечественное производство и не даёт ему развиваться", — считает глава ассоциации.

Решение об инициации расследования предложено ассоциацией в рамках заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. "Соответствующая рекомендация основана на обязательствах РФ в рамках таможенного союза, согласно которым локальное увеличение ставки ввозной пошлины на определенный товар не представляется возможным. Вместе с этим, учитывая экономический ущерб отрасли в связи с дешевым импортом из третьих стран, существует возможность введения антидемпинговой защиты", — объясняет Антипов.

УЩЕРБ ОТРАСЛИ

Для инициации расследования в рамках ЕАЭС необходимо показать наличие ущерба отрасли — то есть цветочные комбинаты, которые участвуют в расследовании в качестве заявителя, предоставляют финансовые и экономические показатели за последние пять лет. Согласно требованиям к заявлению на предоставление антидемпинговой защиты, производители стран союза должны официально поддержать расследование, а в случае необходимости — предоставить комиссии, проводящей антидемпинговое расследование, свои экономические показатели. "Яндекс Лавка" запустила круглогодичную доставку цветов в Москве

Антипов говорит, что дешевый цветок из Эквадора и Кении является проблемой и для других производителей Евразийского союза, и на данный момент ассоциация имеет ряд договоренностей с цветоводами Армении, Белоруссии и Казахстана. "Решение об объеме увеличения таможенной пошлины в случае успешного расследования остаётся за Евразийской экономической комиссией. Существует опыт расследований, по результатам которых ввозная пошлина была увеличена более чем на 120%", — сказал глава ассоциации.

Комментируя издержки отечественных производителей, он заметил, что на каждом комбинате своя себестоимость, но в целом перечень факторов, влияющих на ценообразование цветочной продукции, достаточно большой: это и обслуживание оборудования, и электроэнергия с газоснабжением, и налоги, и агрономические средства — например, биозащита, пестициды, удобрения, а еще транспорт, упаковка и так далее. Но проблема в том, что себестоимость растет из-за заметного роста величины таких расходов — в отличие от производителей из африканских стран.

"Сейчас всё дорожает, и себестоимость растёт. В два раза увеличилась цена удобрений, поднялись тарифы на услуги естественных монополий, возросли объёмы затрат на заработную плату. У кенийских и эквадорских импортёров перечисленные расходы гораздо ниже: в обеих странах рабочая сила стоит дешево, а расход газа и электричества низкий благодаря климатическим особенностям", — пояснил Антипов.