МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Сахар в России впервые с конца лета 2022 года вырос в цене, за неделю с 14 по 20 февраля он подорожал на 0,05%, следует из материалов Росстата. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06 процента

Сахар на отчетной неделе подорожал на 0,05%: последний раз до этого он дорожал с 23 по 29 августа 2022 года (плюс 0,29%), а затем постоянно дешевел. В частности, на предыдущей отчетной неделе (с 7 по 13 февраля) сахар в РФ в среднем подешевел на 0,24%, а с начала 2023 года по 20 февраля — на 1,86%.

Подсолнечное масло продолжает дешеветь — минус 0,32% (неделей ранее — минус 0,02%), также дешевеют гречка и рис: минус 0,47% и минус 0,28% — на текущей отчетной неделе и минус 1,07% и 0,08% — на предыдущей.

Яйца, по данным статведомства, за период с 14 по 20 февраля в среднем подорожали на 1,11% (неделей ранее — на 0,72%), свинина прибавила в цене 0,17% (до этого — подешевела на 0,61%), мясо кур подешевело на 0,36% на текущей неделе и на 0,25% — на предыдущей. Мороженая неразделанная рыба стала дешевле на 0,21% (до этого — выросла в цене на 0,55%).

Пшеничная мука подешевела на 0,7% (на прошлой неделе — на 1,09%), черный хлеб не изменился в цене (до этого — подорожал на 0,03%), белый — подорожал на 0,08% против снижения цены на 0,01% неделей ранее. Вермишель стала дешевле на 0,51% против 0,01% до этого.