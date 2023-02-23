МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Продажи сковородок для блинов в России на неделе перед Масленицей выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в группе "М.Видео-Эльдорадо". Аналитики узнали, как изменились цены на икру перед Масленицей

"Зафиксировали увеличение спроса к блинным сковородам на неделе перед Масленицей. Интерес к специализированной посуде относительно прошлого года увеличился на 34%. Категория продолжает пользоваться популярностью и в начале текущей недели", — сообщили в компании.

Отмечается, что самыми популярными брендами у россиян стали Tefall и Taller. При этом по диаметру чаще всего выбирают сковороды 22, 24 и 26 сантиметров. "Сковороды для блинов отличаются небольшой высотой бортиков, что удобно для переворачивания, при этом тесто не пригорает, равномерно распределяется и нагревается", — пояснил ритейлер.

Кроме сковородок россияне покупали как ингредиенты для приготовления блинов, так и топинги к ним.

Так, по данным сервиса "Самокат", с которыми ознакомилось РИА Новости, с 20 по 21 февраля по сравнению с данными за период с 13 по 14 февраля спрос на муку вырос на 81%, на молоко – на 26%, на сливочное масло – на 30%, а на растительное – на 31%.

Также пользователи чаще стали заказывать яйца (+31%), кефир (+23%), мед (+20%), варенье и джемы (+38%), сметану (+ 44%) и сахар (+39%).