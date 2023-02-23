МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Средний вес посылок к 23 февраля за январь-февраль 2023 года вырос в России на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, результаты которого есть у РИА Новости. "Почта России" изменила график работы из-за праздников

"За январь-февраль 2023 года средний вес посылок к 23 февраля вырос на 26%", — говорится в исследовании логистического оператора, участие в котором приняли компании СДЭК, Pony Express, Boxberry и Dalli.

Отмечается, что в логистической компании СДЭК среди самых необычных доставок февраля по России назвали хоккейные ворота, а в Boxberry — набор из 400 носков и грабли. Самый необычный груз к 23 февраля — трактор, который ПЭК перевозил из Вологды в Душанбе.

Отмечается, что в преддверии Дня защитника Отечества значительно вырос объем отправлений ПЭК в таких крупных городах России как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток — на 81% год к году. Города-лидеры по числу отправлений у Boxberry — Челябинск (+51%), Нижний Новгород (+28%), Москва (+27%).

В СДЭК общий объем отправлений за неделю до праздника увеличился на 15%, а курьерская служба Dalli отмечает рост объема отправлений в столице на 58% в период с 1 по 22 февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ПЭК, объем грузоперевозок из России в Беларусь за январь-февраль 2023 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из России в Таджикистан — на 10%. Но самый большой прирост показала Киргизия — в эту страну было отправлено на 91% больше посылок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Boxberry.