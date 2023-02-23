МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Спрос на смартфоны среди россиян у ряда ритейлеров в начале 2023 года начал восстанавливаться после резкого снижения в прошлом году, предполагается, что продажи будут увеличиваться при отсутствии шоков на рынке, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка. Назван простой способ освободить память смартфона

"Мы видим позитивный тренд в первые 1,5 месяца этого года, при этом говорить о заметных цифрах роста относительно прошлого года преждевременно", — рассказали агентству в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". Отмечается, что драйверами спроса в том числе являются выход ряда новинок и вариативность в ассортименте, а также активность и промоакции перед весенними праздниками.

В рознице мобильного оператора "Мегафон" также зафиксировали рост продаж смартфонов в магазинах сети относительно середины прошлого года. По словам директора по продажам оператора Давида Борзилова, это связано с увеличением кредитных программ и расширением ассортимента, в частности, с появлением в рознице iPhone 14 и других новинок. "Но эти два фактора пока не дают оснований прогнозировать рост покупательского спроса на протяжении всего 2023 года", — отметил он.

В пресс-службе МТС отметили постепенное восстановление интереса россиян к смартфонам. По их данным, в среднем в 2022 году количество смартфонов, проданных в магазинах оператора в России, в годовом выражении снизилось на 20%. Однако в конце 2022 и начале 2023 года падение замедлилось до 10%. "Сейчас мы видим тенденцию по увеличению спроса и дальше — растет число посетителей на сайте интернет-магазина МТС и трафик в точках продаж", — отметили там. Названы уловки, съедающие баланс на смартфоне

По данным мобильного оператора "Билайн", в 2022 году рынок смартфонов в России сократился к 2021 году на 28% в денежном и на 22% в штучном выражении. Сильнее всего на это повлияли уход с рынка Apple и последовавшие перебои в поставках. Среди остальных брендов наблюдалось перераспределение долей – активно выросли бренды Tecno и Infinix, по данным оператора суммарно нарастившие долю до 9% продаж в денежном и до 20% в штучном выражении в конце 2022 года. Несмотря на это, по итогам года бренды Apple и Samsung остались одними из лидеров рынка.

"Денег у людей больше не стало, они по-прежнему делают ставку на экономику и продление срока службы своих смартфонов. При этом нужно понимать, что у ряда людей телефоны просто выходят из строя и им нужно их менять. На мой взгляд, если не будет никаких экстраординарных событий в 2023 году, продажи смартфонов должны увеличиться", — поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт напомнил, что по данным Telecom Daily по итогам 2022 года было продано порядка 24 миллионов смартфонов, годом ранее — более 30 миллионов, падение составляет чуть больше 20%.