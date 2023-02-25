МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне в феврале резко сократили покупки игровых компьютеров и консолей по сравнению с прошлым годом: по отдельным позициям снижение числа покупок достигло 60%, показало исследование аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Спрос на смартфоны в России вырос в начале 2023 года

Аналитики изучили данные из средних чеков с 1 января по 20 февраля этого и прошлого года. Выяснилось, что за год сильнее всего снизилось число покупок игровых консолей PlayStation 5 — на 60%. По остальным моделям линейки Playstation покупки просели на 35%. Также отрицательную динамику показали покупки консолей Nintendo Switch (снижение на 45%), Xbox (на 16%), Xbox Series S/X (на 15%) и игровых компьютеров (на 9%).

При этом размер среднего чека на разные модели менялся не одинаково. Так, чек вырос по консолям Nintendo Switch (на 19%, до 33 020 рублей), PlayStation 5 (на 13%, до 64 060 рублей), Xbox Series S/X (на 10%, до 33 640 рублей) и игровым компьютерам (на 3%, до 74 560 рублей). А снизился средний чек по консолям Xbox (на 14%, до 21 460 рублей) и PlayStation (на 5%, до 39 040 рублей).

В феврале 2021 года, напоминают аналитики, после пандемийного 2020 года, вследствие домашнего времяпрепровождения и бурного развития игровой индустрии спрос на такие товары показывал двузначные темпы роста продаж — более 90% год к году. Однако в 2022 году продажи популярных брендов мирового игрового рынка сильно упали, что было связанно с уходом таких компаний из страны.

Ключевыми проблемами для российского рынка, напоминают специалисты сервиса, остаются сложность приобретения и пользования девайсами и играми, в том числе на физических носителях.