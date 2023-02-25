МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 6 по 19 февраля практически не изменился, увеличившись на 0,1 пункта — до 94,9 пункта. Сахар в России подорожал впервые с конца лета

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В сравнении с предыдущими двумя неделями (с 23 января по 5 февраля) средний чек вырос по кусковому мылу (на 5%, до 110 рублей), медицинским маскам (на 4%, до 103 рублей) и перчаткам (на 1%, до 145 рублей). Снизился он по антисептикам (на 4%, до 186 рублей), лимонам (на 4%, до 37 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 104 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по гречке (91 рубль). Продажи сковородок для блинов в России за год выросли на треть

Таким образом, Covindex вырос на 0,1 пункта и составил 94,9 пункта.

Несмотря на сохранение высокого уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, потребительская корзина в целом почти не изменилась, отмечают эксперты "Платформы ОФД".