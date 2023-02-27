МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В меню ресторанов сети "Вкусно — и точка" появился аналог "Биг Мака" – "Биг Хит", сообщила пресс-служба компании. Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт натощак

"Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", — говорится в сообщении.

В состав бургера "Биг Хит" войдут две котлеты, а в "Двойной Биг Хит" — четыре. Специально для этих новинок разработали одноименный соус.

Как уточняется, обе позиции можно заказать в ресторанах сети по всей стране, в мобильном приложении и через доставку. Бургеры также войдут в "Комбо Обеды".

В компании рассказали, что с начала своей работы "Вкусно — и точка" продала свыше 267 миллионов бургеров.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".