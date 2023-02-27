ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость икры в центральной России могла вырасти из-за снижения ее производства, которое было вызвано плохими подходами рыбы в прошлом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края. Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт натощак

В московских магазинах цены на красную икру выросли на масленичной неделе, так, икра горбуши продавалась по цене более 2 тысяч рублей за 280 граммов (7,7 тысячи за килограмм)

"Сейчас на цену может влиять лишь сниженный объем производства из-за слабых подходов рыбы в минувшую лососевую путину. Это повлияло на спрос, который вырос, а предложений стало меньше. Других причин для роста цены на красную икру мы сейчас не видим", — сказали в правительстве.

Камчатский край – крупнейший в ДФО поставщик лососей. В 2023 году ученые прогнозируют вылов красной рыбы на Дальнем Востоке в объеме 511 тысяч тонн. Больше всего рыбы выловит Камчатский край – 383 тысячи тонн. Второе место у Сахалинской области — 77 тысяч тонн. Хабаровский край должен выловить 27 тысяч тонн, Магаданская область — 16 тысяч тонн, Чукотский автономный округ – 7 тысяч тонн и Приморье – менее 1 тысячи тонн.