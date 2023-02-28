МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на красную икру в РФ в январе в годовом выражении увеличились на 10,5%, замедлив темпы роста с 15,72% в январе прошлого года, теперь пик подорожания пройден, и цены начнут снижаться, считают эксперты. На Камчатке дали прогноз по производству икры в 2023 году

Согласно данным Росстата, красная икра в РФ в декабре 2022 года и январе 2023 года подорожала в годовом выражении на 11,17% и на 10,49%, год назад в те же месяцы — на 16,59% и на 15,72%. Средняя цена одного килограмма в январе 2023 года и 2022 года была 6126 рублей и 5388 рублей, в декабре 2022 и 2021 года — 5940 рублей и 5158 рублей за килограмм. В январе 2021 года рост цен на икру в годовом выражении составил 18,12%.

"Из года в года, независимо от ситуации с выловами и внешними шоками, ценообразование на красную икру в опте циклично. Сами цены могут меняться, а вот их общая динамика внутри года, как правило, едина. Так, пиковые скачки оптовых цен приходятся на июнь-сентябрь, когда идет лососевая путина, и предложение на рынке только формируется, затем — на ноябрь-декабрь в преддверии самого высокого спроса на икру в рознице", — говорит президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Традиционно в РФ наибольшие объемы красной икры реализуются в рознице в преддверии праздников – Новый год, Масленица, 23 февраля и 8 марта. Затем, говорит Зверев, большие продажи фактически останавливаются, а задача рыбаков и трейдеров — реализовать остатки до окончания сроков годности продукции — это семь-восемь месяцев, и начала новой путины. "Поэтому традиционно, уже начиная с февраля оптовые цены снижаются", — замечает глава ВАРПЭ.

В этом году цикличность внутригодового тренда цен осталась прежней, и с февраля начал формироваться тренд на снижение оптовых цен — и на Дальнем Востоке, и в Центральном федеральном округе (ЦФО). "Пока речь идет о порядка 3-12% в зависимости от вида продукции и региона. Например, средние оптовые цены на икру кеты в ЦФО составляют 4600 рублей за килограмм — на 12% меньше, чем в декабре 2022 года", — говорит Зверев.

НАДЕЖДА НА НЕЧЕТНЫЙ ГОД

По итогам 2021 года было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых. Прогнозный вылов на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн, но он оказался заметно ниже: например, по данным ВАРПЭ на 19 декабря — 272,1 тысячи тонн, на 49,5% меньше в годовом выражении. В 2023 году ученые прогнозируют вылов красной рыбы на Дальнем Востоке гораздо выше — в объеме 511 тысяч тонн.

С учетом жизненного цикла лососевых, вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк связывает "ажиотаж вокруг ценовой политики" с неудачной, в сравнении с предыдущими годами, лососевой путиной. Но теперь пик роста цен пройден, считает и он.

"Во-первых, уже прошло два основных пика продаж – на новогодние праздники и на масленицу, во-вторых, весной многие дистрибьюторы и производители пытаются избавляться от остатков на складах: летом начинается очередная путина. Даже если цена может вырасти немного к середине весны ввиду того, что на складах останется мало товара, не думаю, что она вырастет больше, чем сейчас в рознице. А так как есть надежда, что в этом году летом путина будет достаточно хорошая, цены могут снизиться на 50-60%, в зависимости от объемов добычи — прежде всего на Дальнем Востоке", — говорит Березнюк.

Покупка красной икры перед Масленицей стала обходиться россиянам дороже, а спрос на нее нельзя назвать высоким: в прошлом и текущем году потребитель воздерживается от крупных застолий — в том числе по этой причине нет и высокого спроса на икру, сообщили ранее РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Зверев уверен, что в ближайшие месяцы резкий скачок цен маловероятен, так как они ограничены спросом и реальной покупательской способностью россиян. "Красная икра — деликатесный продукт, объём продаж которого напрямую связан с динамикой реальных располагаемых доходов населения. Это понимают и оптовики, и ритейлеры", — заметил глава ВАРПЭ.

Он не видит никаких оснований для дефицита продукции и к началу новой путины: ритейлеры уже сделали закупки с учетом потребительского спроса, а на складах у самих рыбопромышленников и оптовиков остаётся резервный объем продукции, в том числе "баночной" икры, заключил Зверев.