МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Белоруссия импортирует абхазское вино, Сухум и Минск обсуждают другие проекты, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Уругвай хочет экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол

Ранее президент республики Аслан Бжания провел переговоры в Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Уже наши хозяйствующие субъекты подписывают соответствующие соглашения и контракты по поставке абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны — белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", — сказал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, стороны также обсуждают реализацию совместных инвестиционных проектов в туристическом секторе.